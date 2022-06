Hollow Knight Silksong o Crowsworn al Summer Game Fest? Spunta un indizio

Agli inizi di giugno, Geoff Keighley aveva commentato la scomparsa di Hollow Knight: Silksong dalla scena pubblica, con ormai molto tempo trascorso dagli ultimi aggiornamenti ufficiali sullo stato dell'attesissimo titolo.

Sfumata anche la speranza di vedere il metroidvania apparire all'ultimo Nintendo Indie Direct, la community non può fare a meno di domandarsi che fine abbia fatto la produzione. In questo clima, anche il minimo avvistamento può ridestare la speranza: ed è proprio ciò che è accaduto in seguito ad uno scambio di battute che ha coinvolto su Twitter lo stesso Geoff Keighley e Matthew Griffin, responsabile della campagna marketing di Hollow Knight: Silksong e dell'intrigante Crowsworn (ve ne avevamo parlato nella nostra anteprima di Crowsworn).



Come potete verificare in calce a questa news, un cinguettio ha visto il conduttore della Summer Game Fest 2022 festeggiare la ricezione di un'ottima World Premiere. Tra coloro che hanno commentato l'annuncio, troviamo proprio Matthew Griffin, che con un sibillino "Approvo il teaser" ha scatenato le aspettative del pubblico, che ora spera di poter vedere in azione allo show Hollow Knight: Silksong, il cui stato di sviluppo dovrebbe essere decisamente più avanzato rispetto a quello di Crowsworn.



Al momento, neanche a dirlo, non ci sono ovviamente certezze in merito, ma forse potrebbe essere la volta buona. Nell'attesa, vi ricordiamo che potete seguire tutti gli eventi della Summer Game Fest in diretta live con Everyeye.