Hollow Knight Silksong: gli sviluppatori discutono della data di uscita su PC e Switch

Con un interessante approfondimento pubblicato sulle pagine del loro blog ufficiale, i ragazzi del Team Cherry illustrano l'approccio di sviluppo adottato per dare forma all'ambizioso metroidvania Hollow Knight Silksong e spiegano quando potrebbe vedere la luce su PC e Nintendo Switch.

Nel rivivere le emozioni del Nintendo Direct dell'E3 2019, i vertici del Team Cherry spiegano che "fino ad ora non abbiamo svelato molti dettagli sul gameplay di Silksong e vogliamo che le cose continuino ad andare così! La scoperta è una componente enorme di Hollow Knight e perciò non vogliamo rovinarvi la sorpresa che avrete assistendo alle novità di gameplay su cui stiamo lavorando. Detto questo, ci stiamo occupando degli elementi basilari dello sviluppo e lo stiamo facendo in un modo molto rapido".

Quando alla data di lancio e alle indiscrezioni circolate in rete nelle convulse giornate dell'E3 losangelino che davano il progetto come in forte ritardo o, comunque, in difficoltà, il Team Cherry dichiara che "ringraziamo tutti coloro che ci stanno supportando e ci dispiace nel riferirvi che non abbiamo una data da comunicarvi. Per sviluppare Silksong stiamo letteralmente correndo, e questo significa che il gioco uscirà sia 'quando sarà pronto' che 'quando il gioco corrisponderà ai nostri criteri di qualità e di contenuti che richiediamo da un titolo di Hollow Knight'. Torneremo a parlare della data di lancio quando saremo sicuri al 100% di poterla rispettare. L'ultima cosa che vogliamo è quella di fare promesse che non possiamo mantenere".

L'approccio adottato dal Team Cherry, quindi, sembra essere il medesimo degli sviluppatori di Animal Crossing New Horizons e di Destiny 2 Shadowkeep, ossia quello di rispettare i naturali turni di lavoro dei propri dipendenti per non alimentarne lo stress a causa di tempistiche di lancio troppo stringenti.