Hollow Knight Silksong: il nuovo trailer ne svela l'arrivo su Xbox Game Pass

Sembrerebbe che i rumor delle ultime ore fossero veri e tra i titoli che hanno aperto lo showcase di Bethesda e Xbox abbiamo trovato proprio l'attesissimo Hollow Knight Silksong, che è tornato a mostrarsi con un video gameplay.

Nel corso del breve filmato abbiamo potuto vedere in azione il protagonista di Hollow Knight Silksong sia in alcune sequenze esplorative che contro alcuni boss, i quali metteranno a dura prova i videogiocatori e richiederanno sia abilità nel movimento che nel combattimento.Purtroppo il trailer non ha svelato quale sarà la data d'uscita del gioco, di cui al momento non conosciamo nemmeno una finestra di lancio, ma siamo felici di darvi un'altra notizia che farà piacere a tutti i giocatori in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass. Microsoft ha confermato che il catalogo del suo servizio PC e console accoglierà Hollow Knight Silksong sin dal momento del lancio, così che gli utenti possano scaricare subito il gioco e avviarlo senza costi aggiuntivi.

In attesa di scoprire maggiori informazioni, magari nel corso del tanto chiacchierato Nintendo Direct della prossima settimana, vi ricordiamo che Hollow Knight Silksong è il gioco indie più atteso del momento.