Hollow Knight Silksong, forse l'uscita è vicina: il gioco è stato classifcato in Australia

Forse ci siamo con Hollow Knight Silksong: il gioco è stato classificato in Sud Corea all'inizio di aprile, e da quel momento le speculazioni hanno iniziato a farsi strada. Siamo davvero vicini all'uscita dell'attesissimo seguito di Hollow Knight? La speranza è l'ultima a morire, ma nel frattempo giungono conferme indirette a tale possibilità.

Il giorno prima della suddetta classificazione (2 aprile 2024) Hollow Knight Silksong è comparso sull'Xbox Store, ma contemporaneamente a quest'ultimo avvenimento è accaduto altro: in quel momento, infatti, la produzione targata Team Cherry è stata valutata in Australia. Dalle pagine del sito "classificazion.gov" australiano giungono delle novità interessanti, datate proprio 2 aprile 2024.

In quell'occasione vi è stato il rating di Hollow Knight Silksong ad opera del governo australiano. Come spesso accade in queste situazioni, tali procedure non sono di per sé indicative di annunci imminenti. Tuttavia, anche alla luce di quanto fatto in Corea del Sud e non solo, è lecito pensare che Hollow Knight Silksong possa fare il proprio debutto nell'arco dei prossimi mesi. A questo punto, rimettiamo a voi la parola: credete che la seconda iterazione dell'IP targata Team Cherry giungerà tra non molto tempo? Siamo curiosi di leggervi in numerosi nei commenti, mentre si attendono notizie ufficiali dal talentuoso team di uno dei metroidvania che più hanno segnato in positivo il mercato videoludico.

