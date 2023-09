Hollow Knight Silksong 'vittima illustre' della crisi di Unity? Le preoccupazioni dei fan

La bufera sollevata dalle nuove politiche di Unity continua a imperversare sui social e sui principali siti e forum di settore. In tanti, infatti, sono preoccupati per il futuro dei videogiochi sviluppati con il motore grafico di Unity: i timori più grandi sembrano riguardare Hollow Knight Silksong.

L'annuncio della nuova tassa sulle singole installazioni dei videogiochi realizzati con Unity Engine, e i successivi chiarimenti (o sarebbe meglio definirli ripensamenti o voltafaccia?) dell'azienda amministrata da John Riccitiello, ha spinto decine di software house e sviluppatori indipendenti a manifestare apertamente le proprie perplessità per le nuove politiche annunciate nei giorni scorsi da Unity Technologies.

Come giustamente sottolineato dalla community di Reddit, nell'elenco delle aziende che hanno protestato pubblicamente per i nuovi rincari decisi unilateralmente (e senza alcun preavviso) da Unity non troviamo il nome di Team Cherry, gli sviluppatori di Hollow Knight: sia la gemma metroidvania originaria che il sequel Silksong girano sul motore grafico di Unity, da qui i timori degli appassionati per il futuro della serie.

Chi si aspettava una dichiarazione o una qualche presa di posizione dal Team Cherry è rimasto deluso nel constatare, appunto, l'assenza di comunicazioni e il più assoluto silenzio mediatico da parte degli autori di Hollow Knight Silksong, e questo a dispetto della gravità della situazione venutasi a creare con l'annuncio delle nuove policy di Unity e la minaccia che incombe sui giochi Unity che transitano su Game Pass o PS Plus.