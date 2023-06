Hollow Knight Silksong sarà all'Xbox Showcase? Una pagina Xbox sembra suggerirlo

Dopo la conferma del rinvio interno di Hollow Knight Silksong comunicato lo scorso maggio, Team Cherry non ha diffuso nuovi dettagli sull'atteso seguito di Hollow Knight, ancora del tutto privo di una data d'uscita. Ma la speranza di molti è che il gioco possa rifarsi vivo proprio in occasione del nuovo Xbox Showcase.

Del resto fu proprio all'evento Xbox dell'anno scorso che venne annunciato Hollow Knight Silksong in arrivo anche su Xbox Game Pass tramite un nuovo trailer, e adesso una newsletter ufficiale di Microsoft sembra aver lanciato un potenziale indizio sulla presenza del Metroidvania di Team Cherry alla conferenza di domenica 11 giugno.

Come confermato da una testimonianza fotografica, la newsletter tedesca di Xbox Game Pass ha pubblicizzato Hollow Knight Silksong assieme ad altri due giochi, Wo Long Fallen Dynasty e Exoprimal. Con il Soulslike di Team Ninja già disponibile dallo scorso marzo, ed il titolo multiplayer di Capcom pronto a sbarcare sul servizio in abbonamento di Microsoft a luglio, la scelta di promuovere anche Silksong è apparsa piuttosto curiosa, considerato che per l'appunto ancora non c'è alcun dettaglio su quando il gioco dovrebbe essere disponibile. Non è dunque del tutto da escludere che novità concrete sull'opera possano arrivare proprio nel corso dell'Xbox Showcase, compresa magari anche la tanto desiderata data d'uscita

Chiaramente la selezione effettuata dalla newsletter tedesca potrebbe non avere alcun significato e pertanto è bene prendere con le pinze quanto emerso: appuntamento quindi alle ore 19:00 dell'11 giugno per scoprire se anche Hollow Knight Silksong sarà della partita.