Hollow Knight: Team Cherry ci aggiorna sullo stato dello sviluppo della versione Switch

Come promesso a inizio settimana,ha fornito qualche informazione aggiuntiva sulla versione perdi annunciata quasi un anno fa.

Innanzitutto, gli sviluppatori hanno rivelato che per questa edizione si stanno avvalendo dell'aiuto del team Shark Jump. Il loro obiettivo era quello di ottenere un framerate stabile di 60fps, ed è già stato ampiamente raggiunto. Per quanto riguarda la data d'uscita, Team Cherry non è ancora in grado di fornirne una. Al momento si stanno concentrando sulla risoluzione dei bug e vogliono essere sicuri di eliminarli tutti prima della pubblicazione.

In aggiunta a ciò, hanno annunciato che il nuovo aggiornamento per la versione è già disponibile su Steam nella versione Beta pubblica. Denominato Lifeblood, questo update apporta alcune migliorie all'impianto di gioco, oltre ad aggiungere boss, diverse tracce musicali e tanti altri extra. Questo aggiornamento sarà incluso nella versione Switch quando verrà pubblicato.

Hollow Knight è attualmente disponibile su PC, Linux e MacOS, ed è considerato dagli utenti come uno dei migliori metroidvania usciti negli ultimi anni. Le recensioni sono molto positive e il gioco ha quasi raggiunto le 900 mila copie vendute su Steam.