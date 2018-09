Hollow Knight Voidheart Edition arriverà su PS4 e Xbox One il 25 settembre

A sorpresa Team Cherry ha annunciato con un breve trailer la data di uscita di Hollow Knight su Playstation 4 e Xbox One: l'acclamato action/platformer in due dimensioni approderà sulle console di Sony e Microsoft il prossimo 25 settembre nella speciale Voidheart Edition (Cuore di Vuoto in italiano).

Tuffati nel mondo di Hollow Knight, il premiato gioco di avventura e azione, ambientato in un mondo popolato di insetti e di eroi. Esplora tortuose caverne, antiche città e mortali deserti. Combatti sudicie creature e diventa amico di bizzarri insetti. Svela una storia antica e risolvi i misteri sepolti nel cuore del regno.

L’Edizione Cuore di Vuoto di Hollow Knight include:

Il premiato action-adventure originale.

4 DLC (Hidden Dreams, The Grimm Troupe, Lifeblood e Godmaster) che espandono il gioco con nuove missioni, terrificanti boss e nuove incredibili abilità.

Caratteristiche

Stile classico a scorrimento laterale.

Forgia la tua strada! Il mondo di Nidosacro è aperto e vasto.

Evolvi con nuove e potenti abilità!

Equipaggia gli amuleti, antiche reliquie che donano nuovi e bizzarri poteri.

Un immenso cast di personaggi teneri e raccapriccianti portati in vita con la tradizionale animazione 2D fotogramma per fotogramma.

Un’epica colonna sonora orchestrale con più di 40 tracce!

Più di 150 nemici e 40 boss epici!

Holoow Knight Voidheart Edition è adesso disponibile per il pre-order al prezzo di 14.49 euro, con uno sconto del 20% per tutti i membri di PlayStation Plus.