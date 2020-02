Hollow Night Silksong: tutte le novità su storia e gameplay dell'attesissimo indie!

I talentuosi sviluppatori di Team Cherry si preparano ad accompagnare i giocatori in un nuovo viaggio in un magico ed avvolgente mondo popolato di insetti valorosi e leggende senza tempo.

Dopo il successo riscosso da Hollow Knight, approdato per la prima volta sul mercato videoludico nel corso del 2017, il team di sviluppo ha infatti deciso di ampliare la mitologia dell'apprezzato metroidvania. Con queste intenzioni, ha progressivamente preso vita Hollow Knight Silksong. Nato nelle intenzioni di Team Cherry come semplice DLC, il progetto si è in seguito trasformato in un vero e proprio nuovo capitolo.



Ad oggi, è purtroppo ancora ignota quella che sarà la data di uscita di Hollow Knight Silksong, la cui pubblicazione è attualmente attesa su PC e Nintendo Switch. In attesa di poter scoprire in quale periodo del 2020 potremo finalmente metter mano al nuovo metroidvania, il team di Everyeye ha confezionato un video dedicato a tutte le novità legate a trama e caratteristiche di gameplay del nuovo Hollow Knight. Come da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!



