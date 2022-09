Hollown Knight Silksong uscirà anche su PS5 e PS4: la conferma di Sony

Un po' a sorpresa, attraverso la pagina Twitter ufficiale PlayStation, Sony rivela che l'atteso Hollow Knight Silksong farà il suo debutto in futuro anche su PlayStation 5 e PlayStation 4. Il tweet non aggiunge tuttavia ulteriori dettagli.

Originariamente annunciato per Nintendo Switch, all'Xbox & Bethesda Showcase di giugno 2022 è stato confermato che Hollow Knight Silksong sarebbe arrivato anche su Xbox Game Pass subito al day one, con il gioco disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC. All'appello dunque mancavano ancora le piattaforme PlayStation, ma nulla finora aveva lasciato intendere il possibile sbarco del seguito di Hollow Knight anche su console Sony.

Tuttavia, continua ancora a mancare una data d'uscita per Silksong, al momento previsto per un generico 2023: dopo il trailer mostrato all'evento Xbox dello scorso giugno, Team Cherry non ha fornito ulteriori aggiornamenti sull'andamento dei lavori e resta ancora un mistero quando sarà possibile mettere le mani sopra l'avventura con protagonista Hornet, annunciata nel febbraio del 2019.

Hollow Knight Silksong promette di espandere il concept del capitolo originale, offrendo meccaniche in stile Metroidvania ulteriormente approfondite ed una mappa di gioco ancora più complessa ed elaborata rispetto al predecessore. La speranza è che l'annuncio di Sony possa essere il preludio per ulteriori novità nel prossimo futuro: non resta che attendere pazientemente.



Per ulteriori approfondimenti, la nostra anteprima di Hollow Knight Silksong ha tutto ciò che serve per soddisfare le vostre curiosità.