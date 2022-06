Hollywood entra nel Metaverso di The Sandbox: nasce la Action City di Lionsgate

Mentre proseguono le iniziative di The Sandbox a sostegno dell'Ucraina, i curatori del Metaverso videoludico sono lieti di annunciare la partnership con Lionsgate: la casa di produzione cinematografica porterà le sue IP nella dimensione decentralizzata di The Sandbox con Action City.

Il nuovo spazio multimediale e interattivo che la casa hollywoodiana e il partner Millennium Media terranno presto a battesimo nel Metaverso di The Sandbox darà modo agli appassionati di fruire le versioni voxelizzate degli eroi e delle ambientazioni di serie come Rambo, The Expendables ed Hellboy.

La visione delinata da Lionsgate si concretizzerà con Action City, una LAND dedicata ai cinefili che desiderano interagire con i tanti personaggi delle IP della casa cinematografica. Tutti i contenuti digitali riversati nell'Action City seguiranno la filosofia decentralizzata di The Sandbox: i giocatori potranno creare le proprie esperienze utilizzando i personaggi e i mondi provenienti o ispirati alle serie di Lionsgate.

Come sottolineato dal vicepresidente esecutivo di Lionsgate, Jenefer Brown, "non vediamo l’ora di aprire la LAND targata Lionsgate nel metaverso di The Sandbox in modo che i fan di tutto il mondo possano creare, giocare ed esplorare le nostra IP cinematografiche in modi che vanno oltre ciò che è possibile nel mondo fisico. Siamo entusiasti delle nuove possibilità che la nostra relazione strategica con The Sandbox offrirà alla community dei nostri fan".