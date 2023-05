Holomento: il GDR indie si fa ancora più spietato con l'Eventfall Update

A un anno di distanza dalla partenza della fase in Accesso Anticipato di Holomento, la brutale avventura action ruolistica di Sean Weech e Deck13 riceve l'Eventfall Update, un aggiornamento ricco di novità per questo titolo a mondo aperto con gameplay incentrato sul Permadeath.

La nuova espansione gratuita di Holomento amplia ulteriormente il perimetro ludico, narrativo e contenutistico del titolo per fare spazio a nuove avventure da vivere nell'Eventide Hollow, uno scenario fantasy pieno di scheletri da combattere e di dungeon da saccheggiare.

L'aggiornamento che porta il gioco alla versione 0.6.3 consente a tutti gli esploratori dell'Eventide Hollow di accedere a un sistema completamente rivisto di costruzione, con strumenti inediti da utilizzare per intervenire e riportare al loro antico splendore le rovine che imperlano il paesaggio.

In quest'ottica rientrano gli sforzi profusi da Weech per rielaborare la regione della Valle Centrale e aggiungere la Gilda dei Viaggiatori, con annesso dungeon per unirsi a essa. Il restyling del titolo s'accompagna anche a delle migliorie all'interfaccia utente e all'introduzione di missioni incentrate sull'esplorazione delle aree più pericolose della mappa.

In calce e in cima alla notizia trovate il video di lancio dell'Early Access di Holomento e l'ultimo trailer che descrive le migliorie, le aggiunte e le ottimizzazioni apportate dall'Eventfall Update appena approdato su PC: qualora foste interessati, qui trovate la pagina Steam di Holomento.