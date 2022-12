Holstin annunciato: l'horror psicologico ispirato a Silent Hill e Twin Peak esce nel 2023

Amanti dei survival horror di stampo psicologico, Sonka ha qualcosa per voi: lo studio polacco ha infatti annunciato lo sviluppo di Holstin, avventura ispirata alle atmosfere di classici come Resident Evil e Silent Hill, oltre alla celebre serie tv Twin Peaks.

L'opera è stata confermata per PC via Steam, dove sarà disponibile nel corso del 2023. Sempre sulla piattaforma di Valve verrà messa a disposizione una demo il prossimo gennaio, permettendo così a tutti i curiosi di poter già testare con mano al particolare horror realizzato in 2D con visuale isometrica. Holstin uscirà anche su console sempre nel corso del nuovo anno, sebbene per il momento Sonka non abbia rivelato su quali piattaforme sarà disponibile.

Ambientato in una cittadina sperduta della Polonia colpita da una misteriosa calamità che distrugge tutto ciò che incontra lungo il cammino, lo scopo del gioco sarà scoprire che fine ha fatto il nostro amico Bartek prima che facesse perdere le sue tracce: ci ritroveremo dunque nell'inquietante città, pronti a difenderci dalle mostruosità pronte a farci a pezzi, nel frattempo che cerchiamo di capire cosa sta accadendo e per quale motivo Bartek si è recato in questo luogo. Non mancheranno anche altri abitanti con cui interagire, che stanno lentamente perdendo la loro sanità mentale rischiando così di diventare un'ulteriore minaccia dalla quale difendersi.

Appuntamento dunque a gennaio 2023 con la demo, in attesa di scoprire quando sarà disponibile il gioco completo.