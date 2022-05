Homebody, tra slasher anni 80 e nostalgia: trailer per l'horror psicologico

Dall'annuncio di Garden LIfe, cambiamo radicalmente rotta, per segnalare il reveal di un survival horror dal forte traino narrativo, a firma del team di Game Grumps.

Prendendo spunto da una forte passione per gli slasher movie tipicamente anni Ottanta, gli sviluppatori hanno infatti deciso di dare vita ad un'avventura digitale in grado di omaggiarne lo spirito. Nasce così Homebody, titolo di stampo nostalgico, la cui estetica si presenta come spiccatamente retrò. Per presentare il suo horror psicologico, Game Grumps ha condiviso con il pubblico il reveal trailer che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

Al centro della scena, i giocatori troveranno Emily e i suoi amici del college. Ormai cresciuti, gli adulti cercheranno di fare ritorno al tempo in cui erano giovani studenti. Nel tempo, tuttavia, i legami si sono allentati, e l'amicizia non è più forte come negli anni di scuola. Profondamente a disagio, Emily vedrà svanire l'imbarazzo con la misteriosa disattivazione della corrente elettrica della casa che il gruppo ha affittato per il weekend. Con il buio, tuttavia, un killer si mette sulle tracce dei protagonisti di Homebody, chiamati a scavare nel proprio passato per sopravvivere all'assassino.



Homebody è al momento privo di una data di uscita, con esordio confermato su PC (via Steam ed Epic Games Store) e console.