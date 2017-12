Homefront scaricabile gratis su Steam fino al 15 dicembre

è scaricabile gratuitamente sufino alle 19:00 italiane del 15 dicembre: se riuscite a riscattarlo in tempo, il gioco sarà vostro per sempre. Disponibile anche un weekend di prova gratuita per

Se eravate curiosi di provare la serie di Homefront su PC, dunque, potete cogliere questa occasione su Steam. Il primo capitolo può essere riscattato gratuitamente fino alle 19:00 del 15 dicembre, con la possibilità di aggiungere il gioco alla vostra libreria in modo permanente, mentre il sequel potrà essere provato gratuitamente fino alle 19:00 del 17 dicembre.

Se siete interessati, Homefront può essere scaricato gratuitamente su Steam a questo indirizzo. Homefront: The Revolution, invece, è disponibile al weekend di prova gratuita dalla seguente pagina.