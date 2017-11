Homefront The Revolution: Digital Foundry analizza la versione Xbox One X

Digital Foundry ha condotto una nuova analisi tecnica, questa volta incentrata sulla versione Xbox One X di. Il verdetto emesso dagli esperti britannici è stato positivo: il titolo dibeneficia di sensibili miglioramenti sulla nuova console di Redmond.

Su Xbox One X, Homefront: The Revolution è capace di raggiungere una risoluzione di 3200x1800p (superiore ai 2560x1440 di PS4 Pro), e di girare ad un frame-rate di 30fps rock-solid. Sia su Xbox One X, sia su PS4 Pro, i miglioramenti delle prestazioni di gioco fanno sì che Homefront: The Revolution "giri finalmente su console come originariamente inteso dagli sviluppatori".

Vi lasciamo quindi alla video analisi che trovate in cima. Homefront: The Revolution è disponibile per PC, PS4 e Xbox One.