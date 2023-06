Homeseek in video: il city builder sulle orme di Frostpunk ha una data su PC

Tra i protagonisti del Future Games Show 2023 troviamo anche Homeseek: il nuovo video gameplay del city builder 'in stile Frostpunk' di Traptics e The Iterative Collective ne svela la data di lancio.

Il titolo ibrida elementi gestionali e strategici, dandoci modo di guidare l'esodo di comunità di sopravvissuti desiderosa di stabilirsi in uno degli ultimi angoli della Terra dove è possibile trovare delle riserve d'acqua non contaminate.

Nel futuro distopico tratteggiato dagli sviluppatori di Homeseek, il nostro compito sarà quello di contribuire alla ricostruzione della civiltà in una Terra desolata e prosciugata di ogni risorsa. Sin dal lancio, il titolo proporrà due campagne principal che si estenderanno su nove scenari, ciascuno dei quali potrà essere affrontato in modalità Storia, Infinita o Sopravvivenza. Non mancherà poi una modalità multiplayer online per consentirci di competere contro altri giocatori in un contesto interattivo in costante mutamento.

Il lancio di Homeseek è previsto per il 20 luglio su PC.