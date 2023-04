Homestead Arcana: magia, mistero e agricoltura nel sandbox fantasy in arrivo su Game Pass

La vetrina mediatica dell'ID@Xbox Showcase di aprile offre a Serenity Forge l'opportunità di annunciare la data di lancio di Homestead Arcana su PC, Xbox Series X|S con un video che ne conferma l'approdo dal day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.

Prodotta da Skybound Games, la nuova avventura indie del team Serenity Forge narra le gesta compiute da una giovane strega chiamata a padroneggiare la magia e l'agricoltura per scoprire i segreti che si celano dietro la comparsa di un miasma che minaccia di corrompere la natura bucolica di questo mondo fantasy liberamente esplorabile.

Nel corso della campagna principale è possibile creare la propria tenuta da zero, scoprire nuove piante e prendersi cura del proprio giardino. L'approccio action adventure dell'opera si riflette nelle attività legate all'esplorazione dei biomi corrotti dal miasma, con creature deformi da combattere e piante misteriose da studiare per sbloccare nuove pozioni, abilità e ricette per il crafting degli equipaggiamenti incantati.

Ad accompagnarci in questo viaggio nel mondo a tinte pastello di Homestead Arcana ci penserà il gatto Mirtillo: grazie a lui potremo scoprire nuovi segreti degli animali e delle piante corrotte dal miasma. Il lancio di Homestead Arcana è previsto per il 21 aprile su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.