Homestead Arcana: Microsoft rimuove un Obiettivo 'problematico' su Xbox

Dopo aver portato magia, mistero e agricoltura su Xbox Game Pass con Homestead Arcana, l'avventura fantasy di Serenity Forge finisce al centro di un problema legato alla gestione degli Obiettivi Sbloccabili.

Dall'ingresso nel catalogo di Xbox Game Pass insieme ai giochi di aprile, diversi utenti si sono lamentati con Microsoft per l'impossibilità di sbloccare l'Achievement "Non puoi essere troppo preparato", un'attività endgame che richiede la creazione di ogni singolo oggetto realizzabile attraverso il profondo sistema di crafting di Homestead Arcana.

Le critiche della community avrebbero così spinto la casa di Redmond a intervenire eliminando del tutto l'Achievement in questione: come segnalato dai giocatori, infatti, lo sblocco dell'obiettivo non risulterebbe essere possibile per colpa di un bug che non consente la creazione di un particolare oggetto (gli Stivaletti Verdi).

Alla luce di queste lamentele, il team Xbox avrebbe perciò scelto di rimuovere del tutto l'Achievement in questione dall'elenco degli Obiettivi Sbloccabili di Homestead Arcana, presumibilmente in funzione del lasso di tempo trascorso dalla scoperta di questo bug e della mancata pubblicazione di una patch correttiva da parte degli sviluppatori. Sempre in base alle segnalazioni sui social, l'abbandono di questo obiettivo non avrebbe influito sulle attività svolte dai 'completisti' di Homestead Arcana interessati a raggiungere il punteggio Gamerscore di 1000 su 1000: l'Achievement rimosso da Microsoft, infatti, risulta essere sbloccato per coloro che hanno portato a termine tutte le altre attività ingame dell'avventura fantasy a tinte sandbox di Serenity Forge.