Homeworld 3 si mostra alla Gamescom: benvenuti su Kesura Oasis

La GamesCom 2022 è stata il teatro anche per un nuovo trailer di Homeworld 3, il nuovo episodio della serie strategica in tempo reale in sviluppo presso gli studi di Blackbird Interactive e prodotta da Gearbox. Per l'occasione sono state mostrate nuove sequenze di gameplay.

Il filmato ci mostra una fase di gioco ambientata nello spazio di Kesura Oasis, uno dei numerosi scenari che caratterizzeranno l'atteso RTS, ed è realizzato interamente con sequenze in-game permettendoci così di avere un quadro ancora più chiaro su come sta procedendo lo sviluppo dell'opera, andata incontro ad un rinvio negli scorsi mesi: originariamente prevista entro la fine del 2022, Homeworld 3 è stato spostato al 2023: anche il nuovo filmato mostrato durante l'Opening Night Live conferma che il nuovo esponente del brand farà il suo esordio entro la prima metà del prossimo anno esclusivamente su PC, dove sarà disponibile sia su Steam che su Epic Games Store.

Homeworld 3 promette di rivelarsi fedele allo stile dei due precedenti giochi, elevando ulteriormente le meccaniche di gioco in modo da renderle ancora più profonde e complesse. Manca ancora molto tempo prima dell'esordio del gioco sul mercato, con Gearbox e Blackbird Interactive che avranno dunque ancora diverse occasioni per mostrare ulteriore in azione il gioco, magari confermando nel frattempo una data d'uscita ancora più precisa.