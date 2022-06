Homeworld 3 non ce la fa per il 2022: Gearbox rivela la nuova finestra di lancio

Homeworld 3 si farà attendere più a lungo del previsto. Il ritorno dell'apprezzata serie RTS, ancora ferma al secondo capitolo uscito nell'ormai lontanissimo 2003, non avverrà in tempo per il 2022 come originariamente confermato dal trailer di Homeworld 3 ai The Game Awards 2021.

Gearbox Software e Blackbird Interactive confermano che il gioco è ora previsto per la prima metà del 2023, un posticipo che dunque non dovrebbe essere eccessivamente lungo rispetto all'originale finestra di lancio fissata per la fine del 2022 in esclusiva PC, dove è atteso sia su Steam che sull'Epic Games Store. Gli autori hanno inoltre rivelato le ragioni dietro il rinvio.

"Pubblicare Homeworld 3 alla massima qualità possibile è la priorità assoluta per Gearbox Publishing e Blackbird Interactive perché riconosciamo il posto speciale che la serie occupa nel cuore dei giocatori. Questa passione dall'utenza alimenta il nostro lavoro, e il tempo aggiuntivo ci permetterà di mantenere la nostra promessa sulla qualità da raggiungere in una maniera salutare e sostenibile per tutti coloro che sono coinvolti nello sviluppo", dichiarano le due compagnie.

In aggiunta, Homeworld 3 punta ad essere "il gioco di Homeworld che i fan hanno sempre sognato", promettendo novità alla prossima edizione della Gamescom ad agosto 2022. Per ora, però, bisogna portare pazienza ed aspettare, sperando di ricevere quanto prima una data d'uscita più precisa.