Homeworld 3, il posticipo è obbligatorio: la flotta spaziale arriverà nel 2024

A seguito della notizia relativa alla nuova finestra di lancio per Homeworld 3 , Blackbird Interactive e Gearbox Software hanno lavorato dietro le quinte al progetto a lungo atteso dai fan della serie e degli strategici in tempo reale. Tuttavia, le ultime novità in casa Homeworld 3 spiazzano un po' l'utenza: si parla del 2024 come nuova data.

Giunta in via ufficiale proprio nel corso delle scorse ore, la notizia del rinvio di Homeworld 3 rimanda il day one a data da destinarsi: come opportunamente segnalato anche dalla pagina Steam del prodotto, il titolo uscirà nel mese di febbraio 2024. Tuttavia, almeno per adesso, l'avventura co-op spaziale che ci riporta sul classico campo di battaglia di Homeworld è sprovvista di un'esatta finestra temporale.

Non c'è quindi molto da fare per l'avventura sviluppata da Blackbird Interactive e pubblicata da Gearbox: dopo la presentazione di Homeworld 3 alla Gamescom 2022, è giunto il momento di rimandare ancora una volta il fatidico momento in cui poter mettere le mani sulla produzione in questione. Ci vorrà ancora del tempo prima di tornare ad assumere il controllo della propria flotta nello spazio tridimensionale ideato per l'occasione e che, come mai prima d'ora, tenterà di regalare una libertà strategica che saprà fare la gioia dei fan del genere di riferimento.