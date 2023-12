Homeworld 3 subisce l'ennesimo rinvio, non ce la fa per febbraio 2024

Era il 2019 quando Homeworld 3 venne annunciato ufficialmente da Gearbox. Da quel momento è partita una lunga attesa resa più difficile dai numerosi posticipi che hanno colpito l'RTS sci-fi: inizialmente previsto per il 2022 e poi spostato al 2023, Homeworld 3 è stato quindi rinviato a febbraio 2024. Ma nemmeno questa data va bene.

Gearbox Publishing e lo sviluppatore Blackbird Interactive hanno infatti annunciato un ulteriore rinvio per Homeworld 3, che non ce la farà nemmeno per il prossimo febbraio. Questa volta, però, l'attesa aggiuntiva è più contenuta dato che la nuova data d'uscita è stata già fissata all'8 marzo 2023, dunque soltanto un mese dopo la precedente finestra di lancio. La speranza è che questa sia finalmente la volta buona per il nuovo episodio di Homeworld e che i fan della serie possano godersi la nuova avventura strategica spaziale al meglio della sua forma grazie anche al lavoro aggiuntivo svolto dagli autori con il mese extra di sviluppo.

Se non altro l'annuncio del rinvio è arrivato assieme ad un nuovo trailer dietro le quinte che ci ha permesso di vedere più da vicino l'atteso RTS. Ricordiamo che Homeworld 3 arriverà su PC sia su Steam che su Epic Games Store. A tal proposito negli scorsi giorni gli autori hanno diffuso i requisiti PC minimi e consigliati per Homeworld 3 oltre al confermato supporto a DLSS, Ray Tracing e FSR.