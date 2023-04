Honaki Star Rail: i Requisiti PC e mobile preparano il 'Genshin Impact spaziale' al lancio

Dopo aver dato il via al preload di Honkai Star Rail, il team miHoyo si prepara all'espansione dell'Hoyoverse digitale di Genshin Impact pubblicando le specifiche PC e i requisiti da soddisfare su sistemi mobile per immergerci nelle atmosfere dell'avventura sci-fi in procinto di aprire i battenti.

La software house cinese apre quindi una finestra sull'universo fantascientifico di Honkai Star Rail per stilare l'elenco dei requisiti hardware da soddisfare su PC per partecipare alle attività dei primi esploratori di questo mondo futuristico. Il team miHoyo ci propone anche la lista dei dispositivi mobile che supportano Honkai Star Rail e quelli che, in base alle specifiche, dovrebbero essere comunque compatibili con il titolo sin dal lancio:

Requisiti Minimi

PC: CPU Intel Core i3 o superiore, 6GB di memoria RAM, GPU NVIDA GeForce GTX 650 o superiore, 20GB di spazio su hard disk, Windows 7 (64-bit)

iOS: iPhone 8 Plus o superiore, iPad con processore A10 o superiore, iOS 10.0, 9GB di spazio

Android: processore Snapdragon 835, Dimensity 720, Kirin 810 o superiore, 4GB di memoria RAM, Android 8 o superiore, 8,5GB di spazio

Requisiti Raccomandati

PC: CPU Intel Core i7 o superiore, 8GB di RAM, scheda grafica 'discreta' come NVIDIA GeForce GTX 1060, almeno 20 GB di spazio su hard disk, Windows 10 (64-bit)

iOS: iPhone XS, iPhone XR o modelli più recenti, iPad con processore Apple A12 o superiore, iOS 11, 9GB di spazio

Android: processore Snapdragon 855, Dimensity 1000, Kirin 990 o superiore, 6GB di memoria RAM, Android 9, 8,5GB di spazio

Sapevate che Honkai Star Rail ha superato le 10 milioni di pre-registrazioni?