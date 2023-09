Honkai Impact 3rd Part 2: il grosso aggiornamento del gioco gratis ha un mese di lancio

In occasione del Tokyo Game Show, Hoyoverse ha fatto alcuni annunci. Tra i prodotti trattati durante l'importante evento nipponico troviamo anche Honkai Impact 3rd, la cui Part 2 arriverà il prossimo anno.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Honkai Impact 3rd Part 2 è un importante aggiornamento gratuito che stravolgerà alcuni aspetti della produzione e che verrà pubblicato il prossimo febbraio 2024. All'uscita dell'update, i giocatori del free to play potranno dare il via ad una nuova avventura ambientata su Marte e godersi una serie di novità dal punto di vista del gameplay. La Parte 2 del gioco introdurrà infatti alcune modifiche al combat system, come la possibilità di saltare liberamente durante gli scontri. Vi sarà anche una speciale meccanica legata ad un oggetto che prende il nome di Astral Ring: l'utilizzo di questo oggetto farà sì che le mosse speciali dei personaggi facenti parte del party possano essere attivate in concomitanza, dando vita ad azioni spettacolari.

In attesa di poterne sapere di più sull'espansione gratis del gioco, vi ricordiamo che Honkai Impact 3rd Part 2 può essere scaricato in maniera gratuita su PC (Steam ed Epic Games Store), iPhone, iPad e Android.