Honkai Star Rail 1.1: Hoyoverse svela i 3 personaggi del prossimo update

Mentre i giocatori sono in attesa di poter mettere le mani su Jing Yuan in Honkai Star Rail, il team di sviluppo del popolare gioco gratis hanno deciso di fomentare i fan con alcune immagini promozionali della versione 1.1.

Sulla pagina ufficiale di Honkai Star Rail su Weibo, noto social network cinese, Hoyoverse ha comunicato ai giocatori quelli che saranno i personaggi che si potranno sbloccare nelle due fasi del prossimo aggiornamento, la cui uscita è prevista tra circa un mese. Il primo personaggio, parecchio desiderato dagli appassionati che hanno completato la main quest del free to play, è Silver Wolf: si tratta di una 5 Stelle di tipo Quantum che fa parte della classe Erudition. L'altro 5 Stelle, che si può utilizzare per una brevissima fase della campagna, è Luocha, il soldato dai lunghi capelli biondi che appartiene all'elemento Imaginary e alla classe Abundance. Non si sa a quale dei due banner verrà affiancata invece Yukong, prossima 4 Stelle anch'essa legata all'elemento Imaginary e alla classe Harmony.

In attesa che gli sviluppatori ci comunichino in che ordine potremo sbloccare questi eroi e quali saranno gli altri 4 Stelle presenti nel rate-up dei vari banner, vi ricordiamo che gli ultimi rumor puntano ad un'uscita di Honkai Star Rail su PS4 e PS5 in concomitanza col prossimo update, in arrivo a giugno 2023.