Honkai Star Rail 1.1: Stellar Jade gratis con i nuovi codici di giugno 2023

Per celebrare l'arrivo dell'aggiornamento alla versione 1.1 di Honkai Star Rail, Hoyoverse ha deciso di pubblicare una nuova ondata di codici per consentire ai giocatori di ottenere un po' di Stellar Jade gratis, sempre utili per sbloccare personaggi come Silver Wolf.

Ecco di seguito i codici per ottenere Stellar Jade e altre risorse gratis in Honkai Star Rail:

BSN2EWMHA4RP - Ricompensa per l'inserimento del codice: 50 Stellar Jade e 10.000 Crediti

- Ricompensa per l'inserimento del codice: 50 Stellar Jade e 10.000 Crediti SURPRISE1024 - Ricompensa per l'inserimento del codice: 30 Stellar Jade, 3 unità di Adventure Log, 2 unità di Dust of Alacrity e 5.000 Crediti

Per riscattare i due codici è sufficiente far visita al sito ufficiale del gioco gratis, il quale ospita anche una pagina dedicata ai codici promozionali: dopo aver effettuato l'accesso con il medesimo account Hoyoverse usato solitamente per eseguire il login ai server di gioco, bisogna selezionare il server Europa, assicurarsi che il personaggio selezionato sia quello giusto ed infine immettere la sequenza di numeri e lettere. A questo punto è fondamentale confermare il codice per completarne il riscatto e infine passare a quello successivo.

Se per qualche motivo non avete possibilità di accedere al portale ufficiale di Honkai Star Rail da un browser e volete ugualmente riscattare il codice, potete approfittare del secondo metodo per il riscatto, che permette di utilizzare i vari codici direttamente in game. In questo caso, basta avviare il free to play ed accedere allo smartphone del protagonista (ovvero il menu principale): da qui bisogna cliccare sulla piccola icona con i tre puntini in alto a destra, poi selezionare l'opzione per il riscatto dei codici. A questo punto si può incollare il codice o immetterlo manualmente per poi confermare.

A prescindere da quale dei due metodi sia stato utilizzato per riscattare i codici, tutti gli oggetti che fanno parte dei pacchetti regalo verranno inviati all'account tramite un messaggio di posta. Per accedere a questo menu, occorre accedere alla schermata dello smartphone e cliccare sull'icona a forma di lettera sul lato destro: da qui si può cliccare sul tasto 'Claim all' per ottenere immediatamente tutte le ricompense ricevute tramite messaggio. Va precisato infine che i codici hanno durata limitata nel tempo, ma gli sviluppatori non hanno fornito ancora indicazioni in tal senso, quindi è bene utilizzarli il prima possibile.

