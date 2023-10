Honkai Star Rail 1.4: come ottenere tante Stellar Jade gratis con i nuovi tutorial

Hoyoverse ha da poco pubblicato la versione PlayStation 5 di Honkai Star Rail, la cui uscita è arrivata in contemporanea con l'update 1.4 del free to play. Fra le tante novità dell'aggiornamento vi è anche un breve tutorial che può essere completato da chiunque e fornisce un bel po' di ricompense gratuite, tra le quali vi sono le Stellar Jade.

Il tutorial, probabilmente inserito nel gioco per colmare eventuali lacune delle fasi iniziali dell'avventura o per chi ha abbandonato Honkai Star Rail per qualche mese e vuole riprenderlo, è raggiungibile attraverso la schermata intitolata 'Interastral Peace Guide', che è lo stesso menu attraverso il quale i giocatori del gioco gratuito possono consultare le utilissime missioni giornaliere (il cui completamento fornisce 60 Stellar Jade gratis).

Una volta nel menu, visitate la tabella contrassegnata dall'icona di una spada con la lama verso il basso e avviate i tutorial facenti parte delle tre sezioni: Base Mechanism, Weakness Break & Debuffs ed infine Special Mechanism. Ciascuna voce include una serie di lezioni che spiegano nel dettaglio le meccaniche relative al combat system e permettono sia di apprendere le basi che le nozioni avanzate, come quelle relative alle debolezze elementali e alle mosse speciali di ciascun personaggio.

Ecco di seguito l'elenco delle ricompense di ciascun gruppo di tutorial:

Base Mechanism: 450 Trailblazer EXP, 90 Stellar Jade e 15 unità di Traveler's Guide (i manuali per il potenziamento degli eroi)

450 Trailblazer EXP, 90 Stellar Jade e 15 unità di Traveler's Guide (i manuali per il potenziamento degli eroi) Weakness Break & Debuffs: 450 Trailblazer EXP, 90 Stellar Jade e 12 unità di Refined Aether (le risorse per il potenziamento delle Light Cone, le armi di Honkai Star Rail)

450 Trailblazer EXP, 90 Stellar Jade e 12 unità di Refined Aether (le risorse per il potenziamento delle Light Cone, le armi di Honkai Star Rail) Special Mechanism: 750 Trailblazer EXP, 150 Stellar Jade e 25 unità di Traveler's Guide (i manuali per il potenziamento degli eroi)

Come potete notare, il semplice completamento di questi tutorial permette di mettere le mani su un bel po' di risorse, le quali fanno comodo persino a chi ha ormai raggiunto l'endgame. Senza contare l'utilità delle 330 Stellar Jade, con le quali potreste provare a sbloccare Jingliu, le restanti risorse sono fondamentali per chi ha appena ottenuto un nuovo personaggio o una nuova Light Cone e deve portarla al livello massimo.

In attesa di scoprire le prossime fonti di Stellar Jade gratis, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Honkai Star Rail.