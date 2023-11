Honkai Star Rail 1.5: come ottenere 300 Stellar Jade gratis con i codici di novembre

Per celebrare l'annuncio della versione 1.5 di Honkai Star Rail, Hoyoverse ha come al solito diffuso nuovi codici che permettono ai giocatori del free to play di ottenere un bel po' di ricompense gratuite.

Ognuno dei tre codici forniti nel corso della diretta streaming permette di ottenere 100 Stellar Jade ed una manciata di risorse utili per il potenziamento dei personaggi e delle loro Light Cone (le armi di Honkai Star Rail).

Ecco di seguito l'elenco con i codici di novembre 2023 di Honkai Star Rail:

JB9BE7K5RQY3 - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Stellar Jade e 50.000 Crediti

HT8BX7JL89Z7 - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Stellar Jade e 5 unità di Traveler's Guide (gli oggetti per potenziare i personaggi)

6B9BFPK58Q3T - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Stellar Jade e 4 unità di Refined Aether (gli oggetti per potenziare le armi)

Che stiate giocando su dispositivi mobile, PlayStation 5 o PC, potete procedere con il riscatto di tutti e tre i codici elencati sopra direttamente sul sito ufficiale di Hoyoverse. Raggiungete il portale, effettuate l'accesso con il vostro account Hoyoverse e visitate la pagina adibita al riscatto dei codici. A questo punto, selezionate Europe come server ed immettete la sequenza di numeri e lettere, quindi confermate con un click sull'apposito tasto per completare la procedura di riscatto del codice.

In alternativa, potete riscattare i codici direttamente in game. È sufficiente avviare il gioco ed accedere allo smartphone del protagonista (ovvero il menu principale): da qui bisogna cliccare sulla piccola icona con i tre puntini in alto a destra, poi selezionare l'opzione per il riscatto dei codici ed infine incollare il codice (o immetterlo manualmente) per poi confermare.

A prescindere da come abbiate deciso di riscattare i codici, verrà immediatamente inviato un messaggio alla casella di posta in game, attraverso la quale potrete riscattare tutte le ricompense. Occorre inoltre precisare che i codici hanno una durata limitata nel tempo: se quindi volete queste ricompense, vi suggeriamo di riscattarli il prima possibile.

