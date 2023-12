Honkai Star Rail 1.6 a dicembre con una nuova storia, aree e personaggi extra

Honkai: Star Rail, eletto miglior gioco mobile ai The Game Awards 2023, è pronto ad espandersi ancora con la versione 1.6 intitolata "Crown of the Mundane and Divine". Questa sarà disponibile dal 27 dicembre e introdurrà diverse novità tra cui nuove aree, nuove attività e nuovi personaggi.

La storia di Crown of the Mundane and Divine ruoterà attorno a Madam Ruan Mei, membro della Genius Society, e ai suoi esperimenti rivoluzionari di scienza biologica. Trailblazer, reduce dalla risoluzione di una crisi paranormale a Fyxestroll Garden, tornerà alla Stazione Spaziale Herta (che diventerà esplorabile).

Qui si scontrerà proprio con Madam Ruan Mei imbattendosi in un'insolita anomalia durante un'esperimento di clonazione. Questo evento porterà alla nascita del Vecchio Cratere del Pianeta Borehole nella Zona di Isolamento della stazione, mettendo il Trailblazer di fronte a una nuova sfida.

Tra le nuove funzionalità, ci sarà il nuovo DLC dell'Universo Simulato denominato "Gold and Gears" e il nuovo Sentiero dell'Erudizione. Verrà introdotto l'elemento dei dadi con sei slot per equipaggiare i vari effetti. Sarà aggiunto anche l'evento "Critter Pick Scavenging", in cui i giocatori potranno prendersi cura di adorabili creature seguendo il manuale apposito

Il roster di personaggi giocabili si espanderà con Madam Ruan Mei, Dr. Ratio e Xueyi. Madam Ruan Mei sarà di tipo Ghiaccio a 5 stelle, e offrirà supporto ai danni e all'efficienza di debolezza degli alleati. Dr. Ratio, di tipo immaginario a 5 stelle, segue il Sentiero della caccia, concentrandosi sui debuff nemici durante la battaglia. Xueyi, di tipo quantico a 4 stelle, segue il Sentiero della Distruzione, ed è dotato di un sistema di marionette permanente, con la capacità di infliggere danni Quantici.

L'uscita su PS5 di Honkai: Star Rail sembra aver battuto ogni record, solo a ottobre, a poche settime dal suo rilascio sulla console di Sony, il titolo registrava già 1 milione di utenti.