Honkai Star Rail 2.1: si celebra l'anniversario con pull gratis e tre nuovi personaggi

Si è da poco conclusa la diretta streaming dedicata al reveal ufficiale di Into the Yawning Chasm, nome della versione 2.1 di Honkai Star Rail. Il team di sviluppo ha infatti svelato quali saranno i contenuti principali dell'aggiornamento che accoglierà anche le celebrazioni del primo anniversario del free to play.

Come sempre, al centro della versione di Honkai Star Rail troviamo i personaggi, tra i quali ce n'è uno particolarmente bramato dai giocatori dell'RPG gratuito. Stiamo parlando ovviamente di Acheron (Nihility, Lightning), la guerriera il cui aspetto ricorda molto da vicino quello di Raiden Shogun di Genshin Impact. Questo personaggio 5 Stelle farà parte del banner a tempo della prima fase e sarà affiancato dalla rerun di Luocha. Per quel che riguarda invece i rate-up dei 4 Stelle, avrete maggiori probabilità di trovare Peela, Dan Heng e Gallagher (Abundance, Fire), altra new entry della versione 2.1. Solo nella seconda fase arriverà il 5 Stelle Aventurine (Preservation, Imaginary), in questo caso accompagnato dalla rerun di Jingliu e dal rate-up di Luka, Lynx e Serval.

Fra le altre novità troviamo l'introduzione di due nuovi set di Planar Ornament, ossia Izumo Gensei and Takama Divine Realm e Sigonia the Unclaimer Desolation, entrambi legati al Simulated Universe 9.

Come accennato poco più sopra, nel corso dell'aggiornamento ci saranno anche tanti eventi e iniziative che permetteranno ai giocatori di ricevere quantità considerevoli di ricompense gratis in occasione del primo anniversario del gioco. Stando a quanto promesso dagli sviluppatori, si potranno ottenere 20 pull per i banner a tempo, 1.600 Stellar Jade e altri oggetti esclusivi.

Questa versione del free to play sarà disponibile a partire dal prossimo 27 marzo 2024 dopo la solita manutenzione nel corso della notte.

Avete già riscattato i nuovi codici di marzo 2024 per Honkai Star Rail?

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti di oggi.