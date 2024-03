Honkai Star Rail: 300 Stellar Jade gratis con i nuovi codici di marzo

Per festeggiare il reveal della versione 2.1 di Honkai Star Rail, che includerà anche le celebrazioni dell'anniversario del free to play, Hoyoverse ha pubblicato tre nuovi codici che permettono di sbloccare tante Stellar Jade gratis.

Ecco di seguito i codici per ottenere Stellar Jade e altre risorse gratis in Honkai Star Rail:

3SRN6L3AADLK - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Stellar Jade e 50.000 Crediti

- Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Stellar Jade e 50.000 Crediti YTRN743TSUL7 - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Stellar Jade e 5 unità di Traveler's Guide (gli oggetti per potenziare i personaggi)

- Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Stellar Jade e 5 unità di Traveler's Guide (gli oggetti per potenziare i personaggi) 2S8N6M3ATV6T - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Stellar Jade e 4 unità di Refined Aether (gli oggetti per potenziare le armi)

Se volete riscattare questi tre codici promozionali, sappiate che esistono due sistemi diversi, uno dei quali richiede un minor numero di passaggi rispetto all'altro. Il motivo per cui il primo di questi sistemi è molto più veloce lo potete intuire facilmente: si tratta di un meccanismo attivabile su PC via browser, così da copiare ed incollare le sequenze di numeri e lettere rapidamente. Se volete procedere in questo modo per il riscatto dei codici, tutto ciò che dovete fare è visitare il sito ufficiale del gioco Hoyoverse e, dopo aver eseguito l'accesso con il vostro account Hoyolab (si tratta del medesimo profilo utilizzato per giocare a Honkai Impact e Genshin Impact), recatevi sulla pagina dedicata ai codici promozionali: ora selezionate Europa come server, assicuratevi che il personaggio sia quello giusto (basta leggere il suo nickname) ed infine inserite il codice. A questo punto cliccate sull'apposito banner per confermare il riscatto, passando subito dopo al codice successivo.

Se per qualche ragione particolare non avete accesso ad un browser o, più semplicemente, avete già il gioco avviato, è possibile eseguire il riscatto direttamente nei menu di Honkai Star Rail. Per procedere in tal senso, è necessario accedere allo smartphone del protagonista (ovvero il menu principale): da qui bisogna cliccare sulla piccola icona con i tre puntini in alto a destra ed infine selezionare l'opzione per il riscatto dei codici. Non resta da fare altro che incollare il codice o digitarlo manualmente per poi confermare.

A prescindere da quale dei due sistemi abbiate deciso di utilizzare procedere con il riscatto dei codici, tutte le ricompense ad essi associate non saranno automaticamente inviate al vostro inventario. Al momento del riscatto, riceverete un messaggio di posta in game: fate visita all'apposito menu cliccando sull'icona a forma di lettera sullo smartphone e poi cliccate sul tasto 'Claim All' per far sì che gli oggetti vengano effettivamente aggiunti al vostro inventario. Occorre precisare che i tre codici hanno durata limitata nel tempo, quindi non esitate poiché potrebbero non essere più validi a breve.

