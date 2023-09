Honkai Star Rail: 300 Stellar Jade gratis con i nuovi codici di settembre

Hoyoverse ha appena svelato le novità in arrivo con l'aggiornamento alla versione 1.4 di Honkai Star Rail e, per celebrare l'evento, ha distribuito una serie di codici promozionali grazie ai quali i giocatori del gioco di ruolo gratuito possono ottenere un bel po' di Stellar Jade.

Ecco di seguito i codici per ottenere Stellar Jade e altre risorse gratis in Honkai Star Rail:

TAP8H27JBRGP - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Stellar Jade e 50.000 Crediti

JSPRZ272S9JB - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Stellar Jade e 5 unità di Traveler's Guide (gli oggetti per potenziare i personaggi)

MT79YKNKARJX - Ricompensa per l'inserimento del codice: 100 Stellar Jade e 4 unità di Refined Aether (gli oggetti per potenziare le armi)

Se volete riscattare questi tre codici promozionali, sappiate che esistono due sistemi diversi, uno dei quali è sensibilmente più veloce rispetto all'altro. Il motivo per cui il primo è molto più rapido è semplice: i giocatori del free to play possono seguire questi passaggi direttamente su PC via browser, così da copiare ed incollare le sequenze di numeri e lettere rapidamente. A tal proposito, tutto ciò che dovete fare è visitare il sito ufficiale del gioco Hoyoverse e, dopo aver eseguito l'accesso con il vostro account Hoyolab (lo stesso che usate per giocare a Genshin Impact), recatevi sulla pagina dedicata ai codici promozionali: a questo punto dovrete selezionare come server Europa, assicurarvi che il personaggio sia quello giusto (basta leggere il suo nickname) ed infine inserire il codice. A questo punto premete sul tasto per confermare e completare il riscatto, così da passare al codice successivo.

Chi non vuole utilizzare sistemi esterni al gioco può eseguire il riscatto in game, grazie ad un'opzione che gli sviluppatori hanno aggiunto ai menu del free to play. Per procedere in tal senso, è necessario avviare il titolo gratuito su una qualsiasi piattaforma ed accedere allo smartphone del protagonista (ovvero il menu principale): da qui bisogna cliccare sulla piccola icona con i tre puntini in alto a destra ed infine selezionare l'opzione per il riscatto dei codici. Incollate quindi il codice o digitatelo manualmente per poi confermare.

A prescindere da quale dei due sistemi abbiate deciso di utilizzare procedere con il riscatto dei codici, è bene sapere che le ricompense ad essi associate non verranno automaticamente aggiunte all' inventario, poiché è necessario eseguire manualmente questo passaggio finale. Al momento del riscatto, vi verrà inviato un messaggio di posta in game: recatevi nell'apposito menu cliccando sull'icona a forma di lettera sullo smartphone e poi cliccate sul tasto 'Claim All' per far sì che gli oggetti vengano aggiunti al vostro portafoglio digitale. Occorre precisare che i tre codici hanno durata limitata nel tempo, quindi è bene utilizzarli il prima possibile.

Sapevate che mancano pochi giorni al debutto di Honkai Star Rail su PlayStation 5?