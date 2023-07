Honkai Star Rail in manutenzione: 300 Stellar Jade gratis, ecco quando

Honkai Star Rail si prepara per la versione 1.2, dal titolo "Even Immortality Ends" ("Anche l'immortalità ha una fine") e il team di sviluppo invita i giocatori a programmare le proprie attività in game in vista dello spegnimento dei server per qualche ora.

Durante la manutenzione, non sarà infatti possibile accedere al gioco. Il client di gioco dovrà essere aggiornato dopo la manutenzione. La manutenzione inizierà alle 16:00 (ora italiana) del 19/07/2023. L'aggiornamento richiederà circa 5 ore.

Dopo l'inizio delle operazioni di manutenzione per l'implementazione della nuova versione, bisognerà eseguire l'aggiornamento seguendo le istruzioni del gioco, ossia:

PC: chiudere il gioco, riavviare il launcher, fare clic su "Aggiorna"

Android: entrare nel gioco e seguire le istruzioni nella finestra pop-up all'interno del gioco per completare l'aggiornamento

iOS: accedere all'App Store e toccare "Aggiorna"

Per approfondimenti e un'anteprima dei suoi contenuti, date un'occhiata a tutte le novità dell'update 1.2. di Honkai Star Rail. Per compensare i disagi della manutenzione, inoltre, è prevista una compensazione di 300 Stellar Jade.

Ad averne diritto saranno tutti i Trailblazer con livello Trailblaze ≥ 4 prima delle ore 16:00 (ora italiana) del 19/07/2023. La Express Crew emetterà il compenso tramite posta in-game ai Trailblazers entro 5 ore dal completamento dell'aggiornamento. Assicuratevi di richiederlo prima della fine della versione 1.2.

E, mentre attendiamo l'imminente arrivo del nuovo aggiornamento, il team dei creatori di Genshin Impact hanno già anticipato il primo personaggio della versione 1.3 di Honaki Star Rail. Tutti ai posti di partenza: manca molto poco all'arrivo die nuovi contenuti.