Honkai Star Rail si aggiorna alla versione 1.1: data, orario e bonus gratis

Il team di MiHoYo è pronto a rendere disponibile tutte le novità promesse dalla versione 1.1 di Honkai: Star Rail, nuova hit videoludica degli autori di Genshin Impact.

L'aggiornamento, battezzato "Galactic Roaming", sarà introdotto in-game nella nottata tra martedì 6 e mercoledì 7 giugno. L'appuntamento con l'update è infatti fissato per la mezzanotte in punto del fuso orario italiano. Stando alle anticipazioni offerte da MiHoYo, la manutenzione dei server di Honkai: Star Rail richiederà circa cinque ore di tempo, con il free to play pronto a tornare online entro l'alba nostrana.

Come già pratica usuale in Genshin Impact, il team di sviluppo mette a disposizione dei Trailblazer una compensazione legata alla disattivazione temporanea dei server di Honkai: Star Rail. Al ritorno online dell'avventura videoludica, i giocatori potranno in particolare riscattare gratis 300 Stellar Jade. Il bonus dovrà essere riscattato prima dell'arrivo della versione 1.2 del titolo. Per averne diritto, i giocatori dovranno disporre di un protagonista almeno di livello 4 al momento della disattivazione dei server di Honkai: Star Rail.



Nel frattempo, MiHoYo si porta avanti con la presentazione del supporto post lancio della sua nuova avventura. Il team ha infatti già confermato l'aggiunta del personaggio di Luka con la versione 1.2 di Honkai Star Rail.