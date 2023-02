Honkai Star Rail:pre-registrazioni al via per il GDR gratis degli autori di Genshin Impact

Honkai Star Rail, il GDR che espanderà l'Hoyoverse di Genshin Impact, sta per accogliere i suoi primi abitanti: il team MiHoYo annuncia infatti l'avvenuta partenza della fase di pre-registrazioni per accedere alla nuova esperienza ruolistica su PC e sistemi mobile iOS e Android.

Qualora foste interessati, eccovi le 'coordinate' da seguire per effettuare la pre-registrazione a Honkai Star Rail e ottenere, così facendo, un pass per accedere in anticipo alla dimensione fantascientifica degli autori di Genshin Impact:

In base al numero di utenti che effettueranno la pre-registrazione al titolo, MiHoYo sbloccherà delle ricompense per tutti gli esploratori dell'universo sci-fi di Star Rail: nel momento in cui scriviamo, sono già stati superati gli obiettivi dei 500.000 e del milione di utenti registrati che danno accesso a 50mila Crediti ingame e a 3 Star Rail Pass, anch'essi da utilizzare nel gioco per velocizzare l'acquisizione di esperienza e ottenere potenziamenti per il proprio alter-ego.

A partire da oggi, venerdì 10 febbraio, inizia anche l'ultima fase di Closed Beta di Honkai Star Rail: ecco come accedervi. In questa fase di beta testing è possibile visitare la Stazione Spaziale di Herta e dare un'occhiata alle destinazioni interstellari di Jarilo VI e Xianzhou Luofu.