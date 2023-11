Honkai Star Rail: da Argenti alle pull gratis, tutte le novità dell'update 1.5

Si è da poco conclusa la diretta incentrata su The Crepuscule Zone, ossia l'aggiornamento alla versione 1.5 di Honkai Star Rail che porterà nel gioco di ruolo gratis un bel po' di contenuti.

Al centro del content update troviamo ovviamente i nuovi personaggi, poiché l'aggiornamento introdurrà un personaggio 4 Stelle chiamato Hanya e due eroi 5 Stelle, Argenti e Huohuo. Nella prima metà della versione 1.5 ci sarà un solo banner a tempo con protagonista Huohuo, al cui fianco vi saranno i 4 Stelle Serval, Arlan e Dan Heng. Le cose si fanno ancor più interessanti nella fase 2, quando i banner a tempo verranno raddoppiati: in questo caso ci saranno Argenti e Silver Wolf come 5 Stelle e Hanya, Lynx e Astra come 4 Stelle.

L'aggiornamento introdurrà inoltre nuove missioni della storia principale con protagonista Huohuo, l'evento A Foxian Tale of the Haunted, la companion mission di Argenti e attività che ricompensano i giocatori con i pezzi di due nuovi set di artefatti.

Gli sviluppatori hanno anche annunciato l'arrivo di un nuovo oggetto sul treno spaziale che funge da hub: parliamo di un quaderno sul quale troveremo i pensieri di tutti i passeggeri che hanno trascorso del tempo in nostra compagnia nella base. È inoltre stata aggiunta la possibilità di ricominciare da zero i combattimenti che richiedono l'utilizzo di consumabili per poter essere avviati. Per chi ama ascoltare i personaggi, Hoyoverse ha aggiunto nuove linee di dialogo che si attivano in alcuni menu e che potranno essere ascoltate nell'Index di ogni eroe.

A chiudere il cerchio troviamo Gift of Odyssey, nuovo evento legato all'accesso giornaliero grazie al quale tutti gli utenti potranno ottenere 10 biglietti d'oro gratis, quelli da spendere nei banner a tempo.

In attesa del debutto dell'update, fissato al 15 novembre 2023, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione della versione PS5 di Honkai Star Rail.