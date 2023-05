Honkai Star Rail: arriva il primo evento, tra le ricompense anche Stellar Jade gratis

A distanza di quasi un mese dall'arrivo sugli store digitali di PC e dispositivi mobile, Honkai Star Rail si prepara ad accogliere il suo primo evento a tempo limitato, grazie al quale i giocatori potranno accumulare un bel po' di ricompense gratis.

Boulder Town Super League, questo è il nome dell'evento, è ispirato alla missione secondaria ambientata in una specie di fight club. Per un periodo di tempo limitato, i giocatori potranno prendere parte ad una serie di scontri contro nemici dotati di modificatori casuali ed accaparrarsi ricompense come Stellar Jade, Tracks of Destiny, Traveler's Guide, Lost Gold Fragment e Refined Aether. Si tratta quindi di un ottimo modo per ottenere tutte quelle risorse che servono a potenziare i personaggi e i relativi Light Cone (ovvero le armi).

L'evento dovrebbe iniziare nel corso delle prossime ore e, stando a quanto dichiarato da Hoyoverse, terminerà il prossimo 6 giugno 2023: questo significa che resterà attivo fino alla fine dell'attuale versione di gioco.

In attesa di scoprire quando si terrà la diretta dedicata al reveal dell'update 1.1, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Honkai Star Rail. A proposito, avete già riscattato le Stellar Jade gratis col nuovo codice di maggio 2023?