Honkai Star Rail arriverà anche su Switch e Xbox? C'è un indizio nel trailer PS5

Uno degli annunci fatti allo State of Play della scorsa notte è quello relativo alla data d'uscita di Honkai Star Rail in versione PlayStation 5. Osservando con attenzione il filmato che annuncia l'imminente arrivo del free to play sulla console Sony, è possibile notare un dettaglio molto interessante.

Negli ultimi istanti del filmato, quelli che seguono il reveal della data d'uscita del gioco su PlayStation 5, appare un banner con un messaggio inaspettato. Viene infatti specificato che Honkai Star Rail è un'esclusiva console PlayStation 5 solo per un periodo di tempo limitato e che il gioco è già disponibile su PC e dispositivi mobile. Tale affermazione non può essere stata messa lì per puro caso e apre la strada ad ulteriori versioni del gioco. Al termine del periodo stabilito da un accordo fra Sony e Hoyoverse, che potrebbe essere di un anno o di qualche mese, è probabile che il gioco arriverà anche su altre piattaforme. Non possiamo escludere quindi che Honkai Star Rail sarà il primo titolo Hoyoverse ad arrivare su Xbox Series X|S e, visti i tempi, non è improbabile che il gioco possa arrivare anche sulla tanto chiacchierata Nintendo Switch 2 nel 2024.

In attesa di poter provare il gioco su PS5, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete leggere la recensione di Honkai Star Rail.