Honkai: Star Rail: un artistico cosplay di Pela immersa nella cultura

L'arrivo dell'update 1.6 per Honkai: Star Rail ha chiuso quello che si può considerare un'annata esplosiva. Il free to play in stile sci-fi di MiHoYo ha conquistato il pubblico mobile, ma non solo. Con il debutto su PlayStation 5, Honkai è divenuto tra i titoli più celebri del periodo, fortemente supportato dalla community di cosplayer.

In questo 2024 Hoyoverse dovrà riconfermare il suo successo e imporsi nuovamente sul mercato videoludico. Honkai: Star Rail è stato il miglior gioco mobile del 2023, ma adesso poco importa. La software house cinese punta al futuro e lo fa programmando un importantissimo major update.

Pare che la patch 1.7 verrà saltata per far approdare il titolo direttamente alla versione 2.0. Questo aggiornamento dovrebbe dare una netta svolta a Honkai: Star Rail, che vedrebbe l'arrivo di numerose, prelibate novità. L'update dovrebbe arrivare nelle prime settimane del mese di febbraio 2024 e probabilmente porterà l'utenza a esplorare Penaconia. Notizie ufficiali dovrebbero arrivare molto presto, ma nel mentre ci godiamo questo artistico cosplay di Pela da Honkai: Star Rail.

Negli scatti condivisi dalla cosplayer Yuka Riine sui social, possiamo osservare l'Ufficiale dell'Intelligence delle Guardie Silvermane aggirarsi per una città d'arte ricca di cultura e di storia, in netta contrapposizione con le ambientazioni fantascientifiche di Honkai.