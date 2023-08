Honkai Star Rail Beta PS5: come iscriversi, quando inizia, ricompense e contenuti

Nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2023, Hoyoverse ha annunciato il technical test per PlayStation 5 di Honkai Star Rail. Se siete interessati a partecipare, ecco tutte le informazioni relative a questa versione di prova del free to play per la console di ultima generazione Sony.

Come registrarsi

La fase di registrazione al technical test di Honkai Star Rail per PlayStation 5 è già attiva e gli utenti possono registrarsi direttamente sul sito ufficiale, dopo aver eseguito l'accesso con il loro account Hoyoverse. Nel corso della registrazione vi verranno posti numerosi quesiti sulle piattaforme in vostro possesso, sui generi videoludici che preferite e su quali sono le caratteristiche che più vi aggradano in un videogioco. Sappiate però che, stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, i giocatori verranno selezionati casualmente e non per via di queste risposte o dell'ordine in cui si sono registrati. Avrete tempo per registrarvi fino al prossimo 28 agosto 2023 alle ore 4:00 del fuso orario italiano.

Quando inizia

Il technical test di Honkai Star Rail in versione PlayStation 5 partirà il 4 settembre 2023 alle ore 4:00 italiane. Se non avete ricevuto comunicazioni su come scaricare il gioco e volete sapere se siete stati selezionati, sappiate che il team di sviluppo ha creato un'apposita sezione sul portale ufficiale in cui nei prossimi giorni saprete l'esito della vostra registrazione. Hoyoverse non ha comunicato alcuna data per il termine del test e non è da escludere che la sua fine coinciderà con l'uscita della versione finale. Insomma, potrebbe trattarsi di un soft-launch mascherato da Closed Beta.

Contenuti

Stando alle dichiarazioni di Hoyoverse, quella al centro del technical test sarà la versione integrale del gioco gratis con combattimento a turni. Questo significa che i nuovi giocatori potranno creare un nuovo personaggio e dare il via all'avventura del Trailblazer, invece chi ha già giocato su PC/Mobile può utilizzare il suo account e sfruttare il pieno supporto al cross-save per continuare la sua partita su PlayStation 5. Durante il test sarà anche possibile fare acquisti in app proprio come sulle altre piattaforme.

Ricompense gratis

In base al numero di pre-registrazioni i giocatori potranno sbloccare 5 diverse ricompense:

Set da 4 pezzi delle Relic 4 Stelle 'Musketeer of Wild Wheat' - Si ottiene con il login al sito per la pre-registrazione

10.000 Crediti - Si sblocca al raggiungimento delle 100.000 pre-registrazioni

5 Adventure Log - Si sblocca al raggiungimento delle 300.000 pre-registrazioni

5 Condensed Aether - Si sblocca al raggiungimento delle 600.000 pre-registrazioni

Light Cone 4 Stelle 'The Seriousness od Breakfast (Erudition)' - Si sblocca al raggiungimento del milione di pre-registrazioni

Avete già letto la nostra recensione di Honkai Star Rail?