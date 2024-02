Honkai Star Rail: da Black Swan ai nuovi contenuti endgame, novità dell'aggiornamento 2.0

Mentre Genshin Impact sta offrendo ai giocatori una miriade di ricompense gratis in occasione del Capodanno Cinese, l’evento più importante tra quelli del free to play, Honkai Star Rail accoglie il suo primo aggiornamento di rilievo, il quale segna l’inizio della seconda fase dell’RPG con combattimenti a turni.

A partire da oggi, infatti, il titolo ad ambientazione spaziale ha raggiunto la versione 2.0, che in piena tradizione Hoyoverse va ad aggiungere un quantitativo consistente di contenuti, alcuni dei quali molto interessanti.

Grazie all’opportunità che ci è stata offerta dal team di sviluppo, abbiamo avuto il piacere di trascorrere qualche ora in una build non definitiva dell’update 2.0 di Honkai Star Rail, così da poter scoprire tutte le novità e provare alcuni dei nuovi personaggi.

Arrivano Black Swan e Misha

Al centro dell’ondata di contenuti troviamo ovviamente i nuovi personaggi, di cui abbiamo provato solo quelli disponibili al day one della patch. La protagonista assoluta del banner della Fase 1 di Honkai Star Rail 2.0 è Black Swan, una splendida guerriera 5 Stelle legata all’elemento Vento e facente parte della classe Nihility, ossia quel gruppo di personaggi specializzati nell’applicare debuff agli avversari. E non è un caso se il kit di questa eroina incappucciata ruota intorno all’Arcana, status alterato per cui i nemici afflitti continuano a ricevere danni da Vento all’inizio di ogni turno. La peculiarità dell’Arcana sono gli stack, dal momento che vi sono vari modi per accumulare cariche e rendere il suo effetto ancora più devastante. Se l’attacco standard ha una probabilità ridotta di applicare Arcana, con la skill si va a colpo sicuro e lo status potrebbe estendersi ai bersagli che si trovano al fianco di chi viene colpito. Non solo, perché l’uso della skill abbassa anche le difese dell’avversario, favorendo gli altri membri del party che lo colpiranno successivamente. Anche la Ultimate ha un effetto simile, poiché fa sì che i bersagli ricevano più danno e vi è anche una probabilità che gli stack di Arcana non si resettino. Si tratta quindi di un personaggio incredibilmente potente se utilizzato nella squadra giusta, poiché l’utilizzo dell’Arcana e i debuff sono perfetti per fare da assist ai membri del team focalizzati sul danno.

Molto meno complesso è Misha, il 4 Stelle già disponibile nel banner della Fase 1 il cui aspetto ricorda quasi un personaggio di Fontaine, la regione introdotta di recente in Genshin Impact. In questo caso ci troviamo di fronte ad un eroe Destruction, l’equivalente di un tank che possiede poteri legati al Ghiaccio. Se l’attacco normale di Misha si limita ad infliggere danni glaciali, tutto il resto del suo kit è davvero particolare e ruota intorno all’accumulo di colpi. Sia l’uso dell'abilità speciale di questo personaggio che degli altri membri del party fanno sì che Misha accumuli cariche per la sua Ultimate, fino ad un massimo di dieci. Una volta scatenata la mossa finale, questo guerriero colpisce il bersaglio deciso dal giocatore e poi, in base al numero di cariche accumulate, ferisce bersagli casuali con una piccola probabilità di congelarli per un turno.

Benvenuti a Penacony

Un’aggiunta che abbiamo gradito molto è quella relativa al Fate Atlas, che compensa in minima parte l’assenza di una modalità Teatro simile a quella trovata in Zenless Zone Zero (a tal proposito, vi suggeriamo di leggere il nostro provato della Beta di Zenless Zone Zero). Una volta aggiornato il gioco alla versione 2.0, nella schermata delle quest troverete un tasto che vi condurrà in uno speciale menu: da qui potrete osservare un diagramma contenente tutti gli eventi principali della trama in ordine cronologico, con la possibilità di cliccarci sopra per poter leggere un breve riassunto. Si tratta di un’ottima novità, soprattutto per quei giocatori che hanno abbandonato il free to play da un po’ e vogliono rinfrescarsi la memoria in vista delle nuove avventure.

Parlando di nuove avventure, la versione 2.0 di Honkai Star Rail introduce finalmente una nuova mappa da esplorare, Penacony. Non vogliamo svelarvi troppi dettagli su questo nuovo mondo di gioco, ma sappiate che si tratta di uno degli scenari più belli tra quelli disponibili in una produzione Hoyoverse: l'estetica è molto curata ma anche la main quest risulta interessante, sia per i misteri che si celano dietro questo mondo fatto di sogni che per il modo in cui vengono approfonditi i rapporti fra i vari personaggi. Si tratta quindi di un nuovo capitolo della storia che ci ha convinto e che apre la strada ad un nuovo arco narrativo che ci accompagnerà nei prossimi mesi, fino alla 3.0.

Endgame e Relic

Sul fronte del gameplay, la versione 2.0 di Honkai Star Rail aggiunge parecchie novità e non si limita ad introdurre qualche nemico e boss da affrontare per ottenere i nuovi materiali per il potenziamento. Fra le aggiunte che abbiamo trovato più interessanti vi sono le Relic, ossia i pezzi d’equipaggiamento con caratteristiche casuali che permettono di sbizzarrirsi nella creazione delle build. Il set Pioneer Diver of Dead Waters è semplicemente una bomba, poiché permette di aumentare il danno e il CRIT Rate contro i nemici che sono afflitti da debuff e, se avete dato anche solo un'occhiata alla descrizione di Black Swan, non c'è nemmeno bisogno che vi spieghiamo perché è perfetto per lei. Watchmaker, Master of Dream Machinations è invece il nome del secondo set di Relic, perfetto per via del suo bonus all'efficacia del Break Effect, ossia la distruzione degli scudi.

Gli sviluppatori hanno dedicato qualche attenzione anche all'endgame di Honkai Star Rail, che continua ad essere una delle componenti migliori per via della sua varietà e del livello di sfida proposto. A tal proposito, sono state aggiunte tre nuove modalità che andranno a mettere a dura prova i giocatori con sfide di combattimento con modificatori. Una di queste prende il nome di Pure Fiction: An Expression of Eloquence, che consiste in scontri in cui gli avversari subiscono pochi danni e per colpirli duramente occorre caricare un indicatore a suon di follow-up attack.

In conclusione, il primo aggiornamento di rilievo di Honkai Star Rail vale la pena di essere giocato e grazie all'ondata di contenuti che introduce potrebbe far tornare sui server anche quei giocatori che avevano abbandonato il gioco negli ultimi mesi in attesa di novità più consistenti.