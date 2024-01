Honkai Star Rail: Black Swan, Misha e 20 pull gratis tra le novità dell'update 2.0

Si è da poco conclusa la diretta streaming dedicata all'annuncio delle novità in arrivo su Honkai Star Rail, che si prepara ad accogliere l'aggiornamento alla versione 2.0.

Intitolato If One Dreams At Midnight, il corposo update ci permetterà di esplorare un nuovo regno che prende il nome di Penacony, il quale ospiterà anche le nuove missioni della storia. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, tra la versione 2.0 e la 2.3 verrà raccontata una nuova storia legata al Trailblazer, che culminerà con uno spettacolare epilogo nell'ultimo di questi aggiornamenti.

Come tutte le nuove versioni, anche la 2.0 introdurrà nuovi personaggi. Black Swan è la prima delle new entry del roster ed è una 5 Stelle Nihility legata all'elemento vento i cui attacchi potrebbero infliggere danni ad area. L'altra 5 Stelle dell'update è la bella Sparkle, guerriera Harmony appartenente all'elemento Quantum che può ricaricare con facilità gli skill point dei compagni e aumentarne il danno critico. A chiudere il cerchio troviamo Misha (Destruction, Ghiaccio), 4 Stelle di Penacony la cui Ultimate infligge un danno proporzionale al numero di skill point spesi in battaglia e che, probabilmente, sarà prezioso per i possessori di Sparkle.

In maniera simile agli altri grandi aggiornamenti di Hoyoverse, anche If One Dreams At Midnight introdurrà nuovi boss, set di artefatti inediti, Light Cone aggiuntive nel negozio e le immancabili ricompense gratis, fra le quali troviamo anche 20 pull per i banner a tempo limitato.

Per quello che riguarda la data d'uscita, l'aggiornamento sarà disponibile a partire dal prossimo 6 febbraio 2024 su PC, PlayStation 5, iPhone, iPad e Android.

Avete già riscattato i nuovi codici di gennaio 2024 per ottenere Stellar Jade gratis in Honkai Star Rail?