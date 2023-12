Honkai Star Rail, un candido cosplay di Fu Xuan predice l'esito dei futuri eventi

MiHoYo ha di nuovo fatto centro. Honkai Star Rail è stato il miglior gioco mobile del 2023, ma il successo del free to play in chiave sci-fi si è esteso anche su console. Se il titolo riuscirà a sorprendere anche nel 2024 è un mistero, ma non per Fu Xuan. Nel cosplay di Enju predice l'esito degli eventi futuri!

Honkai Star Rail è perfetto anche su PlayStation 5, su cui ha fatto il suo approdo ormai da qualche tempo. Non sappiamo ancora se nei prossimi mesi Hoyoverse deciderà di portare quest'avventura spaziale anche su Xbox e Switch, ma la cavalcata vincente è destinata a proseguire anche nel 2024. In attesa di scoprire cosa ci riserba l'anno che verrà, Honkai Star Rail festeggia il debutto dell'aggiornamento 1.6.

In Honkai Star Rail 1.6 vengono introdotte succose novità, tra le quali nuove zone esplorabili, nuove missioni e ulteriori personaggi giocabili. Questo aggiornamento ruota alla figura di Ruan Mei e sui suoi esperimenti biologici, ma introduce anche due nuove figure, Dr. Ratio e Xueyi.

Questo cosplay di Fu Xuan da Honkai Star Rail è però dedicato al capo della Xianzhou Luofu's Divination Commission. Sfruttando il suo terzo occhio e la matrice della Prescienza, Fu Xuan è in grado di calcolare esattamente il percorso dello Xianzhou. Predice inoltre gli eventi futuri credendo fermamente che le sue azioni siano la soluzione migliore a ogni situazione.