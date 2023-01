Honkai Star Rail in Closed Beta: ecco come provare il GDR del team di Genshin Impact

Dopo essersi mostrati in azione nel ricco trailer di Honkai: Star Rail trasmesso in occasione del Tokyo Game Show 2022, gli eroi del GDR sci-fi sono pronti ad entrare in azione in un'ultima Closed Beta.

Gli sviluppatori di MiHoYo hanno infatti annunciato l'apertura delle registrazioni alla sessione conclusiva di test del nuovo titolo. I giocatori curiosi di provare con mano Honkai: Star Rail possono ora procedere con l'iscrizione alla Closed Beta dedicata. La procedura, già attiva, può essere completata sul sito ufficiale di Honkai: Star Rail. Di seguito, vi riportiamo il relativo link:

Nel momento in cui scriviamo, oltre 23.000 appassionati hanno già provveduto a completare la registrazione, ma tale soglia è destinata a crescere ancora parecchio: le iscrizioni alla Closed Beta si chiuderanno infatti il prossimo 10 febbraio 2023. Per festeggiare l'approssimarsi dell'appuntamento, il team di MiHoYo ha pubblicato un nuovo trailer di Honkai: Star Rail, che potete visionare in apertura a questa news.



Il GDR, lo ricordiamo, proporrà un'ambientazione di stampo sci-fi e un comparto artistico in stile anime, elemento distintivo già visto in Genshin Impact. Durante la Closed Beta di Honkai: Star Rail, sarà possibile vivere l'inizio dell'avventura, presso la Stazione Spaziale di Herta. Successivamente, sarà inoltre possibile esplorare le aree di Jarilo VI e Xianzhou Luofu, due tra le principali destinazioni dei viaggi interstellari proprosti dal titolo.