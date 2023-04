Honkai Star Rail: come ottenere 350 Stellar Jade gratis con i codici di aprile 2023

Per celebrare il lancio di Honkai Star Rail, avvenuto nel corso della scorsa notte in tutto il mondo, gli sviluppatori hanno distribuito i primissimi codici con i quali i giocatori possono riscattare un bel po' di ricompense gratuite.

Ogni codice permette infatti di ottenere ben 100 Stellar Jade, che è la risorsa equivalente alle Primogems di Genshin Impact e serve per ottenere armi e personaggi, oltre ad alcuni materiali per potenziare l'equipaggiamento.

Ecco di seguito l'elenco con i quattro codici di aprile 2023 di Honkai Star Rail:

HSRGRANDOPEN1

HSRGRANDOPEN2

HSRGRANDOPEN3

HSRVER10XEDLFE

Come ormai ben saprete, il gioco arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5 solo in un secondo momento e, di conseguenza, non ci sono metodi diversi per il riscatto dei codici in maniera simile a quanto visto in Genshin Impact. Che stiate giocando su dispositivi mobile o su PC, potete procedere con il riscatto di tutti e quattro i codici elencati sopra direttamente sul sito ufficiale di Hoyoverse. Raggiungete il portale, effettuate l'accesso con lo stesso account utilizzato per giocare (potete usare le stesse credenziali di Genshin Impact) e visitate la pagina adibita al riscatto dei codici. A questo punto, selezionate Europe come server ed immettete la sequenza di numeri e lettere, quindi confermate con un click sull'apposito tasto per completare la procedura di riscatto del codice. Se per qualche motivo non vi è possibile utilizzare il sito ufficiale di Honkai Star Rail per riscattare i codici, potete sempre utilizzare l'opzione presente nel menu delle impostazioni, sebbene sia più pratico copiare ed incollare tutti i codici su un browser web, soprattutto da PC.

A prescindere da come abbiate deciso di riscattare i codici, al successivo avvio del gioco potrete trovare un messaggio nella casella di posta in game, attraverso la quale potrete riscattare tutte le ricompense. Occorre inoltre precisare che i codici potrebbero avere durata limitata e non è da escludere che già dopo le prime 24 ore dal debutto del gioco non sarà più possibile utilizzarli.

