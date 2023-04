Honkai Star Rail: come ottenere un'arma 4 Stelle gratis con l'evento All-Stars Invite

Se avete appena iniziato a giocare ad Honkai Star Rail, l'RPG con combattimenti a turni dagli autori di Genshin Impact, è probabile che vogliate sapere come fare per sbloccare un'arma 4 Stelle gratis grazie al primo evento a tempo limitato che prende il nome di All-Stars Invite.

Stiamo parlando di un evento web che, per qualche settimana, permetterà ai giocatori del nuovo free to play targato Hoyoverse di ottenere un bel po' di ricompense gratuite. Per poter prendere parte all'evento è sufficiente visitare il portale ufficiale ed eseguire l'accesso con il vostro account, dopodiché potete iniziare a completare le varie sfide a tempo per accumulare una sorta di valuta che prende il nome di Warp. Accumulare i Warp è davvero semplice, poiché basta recarsi ogni giorno nella sezione Missions e completare qualche sfida, ognuna delle quali garantisce uno di questi oggetti. Nel caso in cui le richieste fossero relative al follow sui canali social, non preoccupatevi: sarà sufficiente cliccare sul link per completare la sfida e non sarà importante mettere un like o seguire le pagine.

Una volta accumulati i Warp, cliccate sull'apposito tasto sul lato sinistro della schermata: per ogni Warp utilizzato potrete partecipare ad una specie di sorteggio che vi farà ottenere risorse per il potenziamento, artefatti e altri oggetti. Al ventesimo Warp, riceverete anche "Make the World Clamor", un'arma (Light Cone) 4 Stelle da utilizzare nel gioco con i personaggi della classe Erudition.

Dal momento che l'evento terminerà il prossimo 24 maggio 2023, non dovrete farvi troppi problemi e basterà accedere per qualche giorno affinché possiate accumulare il numero di Warp necessari ad ottenere l'arma dell'evento web. Assicuratevi anche di aggiungere l'arma ed un altro degli oggetti ritrovati nelle loot box nel menu dell'Inventario, dal momento che potrete trasferirne nel gioco solo due.

Avete già riscattato i primi codici per ottenere Stellar Jade gratis in Honkai Star Rail? Sulle nostre pagine trovate anche la guida a tutti i personaggi disponibili al lancio di Honkai Star Rail.