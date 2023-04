Honkai Star Rail: come ottenere risorse e Stellar Jade gratis con i Twitch Drops

Con l'obiettivo di festeggiare il lancio di Honkai Star Rail, gli sviluppatori hanno deciso di distribuire alcune ricompense gratuite tramite il sistema dei Twitch Drops. Scopriamo insieme come fare per effettuare il collegamento e procedere con il riscatto.

Come collegare gli account

Prima di poter sbloccare le ricompense gratuite di Honkai Star Rail, occorre procedere con il collegamento del vostro account Hoyoverse al profilo Twitch, così che tutti gli oggetti possano essere inviati al vostro inventario. Per fare ciò, occorre visitare la pagina del sito ufficiale adibita proprio a questo scopo: dopo aver eseguito l'accesso con il vostro account di gioco (può essere lo stesso che utilizzate per Genshin Impact), potete collegare anche quello Twitch cliccando sull'apposito tasto. Una volta collegati entrambi gli account, sulla pagina comparirà un terzo pulsante con il quale finalizzare il collegamento.

Come sbloccare le ricompense

Ora che tutto è predisposto per ottenere le ricompense, potete recarvi su Twitch e accumulare i progressi guardando una qualsiasi diretta di Honkai Star Rail con il tag 'Drop abilitati', che sia essa di uno streamer italiano o di uno estero.

Ecco di seguito l'elenco delle ricompense che si possono ottenere attraverso i Twitch Drops di Honkai Star Rail:

20.000 Crediti - Guarda una diretta per 15 minuti

- Guarda una diretta per 15 minuti 4 unità di Lost Gold Fragment (risorsa per aumentare il livello degli artefatti, i Relics) - Guarda ancora una diretta per 15 minuti

- Guarda ancora una diretta per 15 minuti 5 unità di Condensed Aether (risorsa per potenziare le armi, le Light Cones) - Guarda ancora una diretta per 15 minuti

- Guarda ancora una diretta per 15 minuti 3 unità di Traveler's Guide (serve per aumentare il livello dei personaggi) - Guarda ancora una diretta per 15 minuti

- Guarda ancora una diretta per 15 minuti 30 Stellar Jade (valuta utile per ottenere nuove armi e personaggi nei banner) - Guarda ancora una diretta per 30 minuti

- Guarda ancora una diretta per 30 minuti 50 Stellar Jade - Guarda ancora una diretta per 45 minuti

Come al solito, occorre precisare che è fondamentale recarsi nell'inventario di Twitch per riscattare manualmente ciascuna delle ricompense, altrimenti non inizierete ad accumulare progressi per quella successiva. Ogni oggetto dell'elenco verrà inviato al vostro account sotto forma di messaggio e potrete riscattarlo accedendo al menu principale e cliccando sull'icona a forma di lettera in alto a destra.

Avete già letto la nostra guida con i codici per ottenere più di 350 Stellar Jade gratis in Honkai Star Rail? Non dimenticate inoltre di dare uno sguardo alla guida con tutti i dettagli su come sbloccare una Light Cone 4 Stelle gratis in Honkai Star Rail.