Honkai Star Rail: come ottenere Stellar Jade gratis col nuovo codice di maggio 2023

Per celebrare l'arrivo di Jing Yuan, Hoyoverse ha distribuito un nuovo codice che consente di ricevere in maniera del tutto gratuita un po' di Stellar Jade e altre risorse per Honkai Star Rail.

Ecco di seguito il codice da utilizzare in Honkai Star Rail:

HSRVER10JYTGHC

Il riscatto del codice permette di ottenere 10.000 Crediti e 50 Stellar Jade. Per riscattare il codice non occorre fare altro che visitare il sito ufficiale, sul quale è presente anche una pagina dedicata ai codici promozionali: dopo aver effettuato l'accesso con lo stesso account Hoyolab utilizzato per giocare, dovrete selezionare il server Europa, assicurarvi che il personaggio selezionato sia quello giusto ed infine immettere la sequenza di numeri e lettere, confermando il tutto tramite la pressione dell'apposito tasto.

Se non è possibile per voi accedere al sito, sappiate che esiste anche un'opzione per il riscatto all'interno del free to play. Una volta in gioco, accedere al menu dello smartphone del protagonista e cliccate sulla piccola icona con i tre puntini in alto a destra, poi selezionate l'opzione per il riscatto dei codici: si aprirà così una finestra in cui immettere il codice e procedere col riscatto.

A prescindere da quale sia il metodo che avete utilizzato, riceverete tutte le ricompense tramite un messaggio di posta in game. Dovrete quindi visitare l'apposita sezione e reclamare gli oggetti manualmente. Va precisato che il codice ha durata limitata nel tempo, ma gli sviluppatori non hanno fornito ancora indicazioni in tal senso, quindi è bene utilizzarlo il prima possibile.

