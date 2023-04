Honkai Star Rail: come scaricare il nuovo gioco gratis stile Genshin Impact

Dal 26 aprile 2023, Honkai Star Rail è finalmente disponibile, il nuovo videogioco di Hoyoverse può essere scaricato gratis su PC, iPhone, iPad, dispositivi Android e prossimamente anche su console PlayStation, ecco i link per il download diretto.

Per giocare a Honkai Star Rail è necessario avere un account Hoyolab attivo, potete utilizzare lo stesso profilo che usate per Genshin Impact, senza bisogno di creare un nuovo account Hoyoverse.

Honkai Star Rail download gratis

Honkai Star Rail è disponibile per il download su PC Windows, dispositivi iOS e Android e console PlayStation 4 e PlayStation 5, ma non su piattaforme Xbox (Xbox One e Xbox Series X/S) e Nintendo Switch. Di seguito i link per scaricare Honkai Star Rail gratis, una volta installato il gioco lil client andrà alla ricerca di eventuali aggiornamenti. Su Everyeye.it trovate anche i requisiti minimi e consigliati per Honkai Star Rail.

Nel momento in cui scriviamo, il download non è ancora disponibile su PlayStation Store, le versioni PS4 e PS5 di Honkai Star Rail sono ancora prive di una data di uscita. Nel frattempo sono già disponibili i primi codici per ottenere 350 Stellar Jade gratis in Honkai Star Rail, validi per tutto il mese di aprile.